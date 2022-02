Centeno exige al máximo a sus jugadores

Redacción – El mediático entrenador, Wálter Centeno Corea, dice que su gusto por ganar lo ha llevado a buscar la excelencia partido a partido con Guadalupe FC.

Paté reconoció estar contento pero no feliz con sus dirigidos, ya que vencieron 3-1 a Grecia para asumir el liderato del torneo con 10 puntos, pero durante el partido ante el equipo de Occidente cometieron errores que no gustaron para nada al timonel.

Para el estratega de 47 años, su equipo lo tiene preocupado debido que pierden el control de los partidos y hasta han regalado medios tiempos, por lo que exige a sus jugadores buscar la excelencia cueste lo que cueste.

Solo así podrán seguir ganando en el torneo, ya que la mentalidad dentro del plantel capitalino es salvarse del descenso y así continuar en la división de honor, por eso Centeno desea seguir potenciando a sus jugadores.

Centeno Corea habló en conferencia de prensa y señala que en su ADN solo vale ganar, por eso espera seguir con la buena racha con el cuadro capitalino.

«Salgo contento, pero no feliz. No me gustó como el equipo se tira para atrás, no me gusta eso. No puedo sentirme contento porque los muchachos saben que andamos buscando excelencia aquí y la verdad que me voy preocupado porque perdí el control del juego, a pesar del marcador de 3-1 ante Municipal Grecia.

Me preocupa eso porque trabajamos para hacer cosas diferentes. Hemos regalado medio tiempos y en la idea de juego eso no puedes hacerlo, porque el fútbol te cobra ciertas cosas y a pesar de la victoria, parece extraño pero a mí no me gustó mucho.

Lo único que puedo decir es que a mí me gusta ganar nada más, yo trabajo para ganar donde sea, me ha tocado perder muchas veces, obvio. Pero donde dirija siempre voy a tratar de ganar, siempre voy a intentar ganar, ese ADN siempre lo tuve como jugador y lo voy a tener, porque no hay nada más lindo que ganar», afirmó Paté.

Los capitalinos viajará el próximo sábado 12 de febrero a las 3:00 de la tarde para enfrentar a Jicaral Sercoba en suelo peninsular, dicho duelo es crucial en la lucha para evitar el descenso a la categoría de plata.