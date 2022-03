Figueres tiene un leve ventaja

Redacción – Una nueva encuesta revela que José María Figueres de Liberación Nacional empata con Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático.

El Diario El Observador dio a conocer los resultados de la firma Demoscopía, donde se da a conocer un empate técnico en la intensión de voto para la segunda ronda electoral que se realizará el domingo 3 de abril.

Los resultados arrojaron un 40,2% para José María Figueres y un 38,2% de los entrevistados reveló que le darán su sufragio a Rodrigo Chaves.

En las últimas semanas han salido diferentes encuestas, que colocan al candidato del PLN por debajo de Chaves, pero este nuevo resultado refleja que la diferencia es de solo dos puntos por ahora entre ambos aspirantes por llegar a la Silla Presidencial.

Eso sí, todo podría cambiar porque la encuesta refleja un margen de error de cuatro puntos porcentuales. Figueres puede llegar al 44,2% o caer hasta el 36,2%. Por su parte, Rodrigo Chaves podría aspirar a un 42,2% o un 34,2%.

Ante esa situación se llegó a la conclusión de un posible empate técnico. En total se entrevistaron a 600 personas mayores de 18 años los días 15 y 16 de marzo, el nivel de confianza de los resultados es del 95%.

Los indecisos son un 11,3% y un 3,5% dijo que no votará por ninguno de los candidatos debido que no es de su gusto, un 2,8% no respondió y un 4% manifestó dijo que formarán parte del abstencionismo que se podría dar en territorio nacional.

Figueres y Chaves están en la recta final para la segunda ronda electoral, que dará las riendas del país a uno de los dos candidatos para el período 2022/2026.