Sospechoso de asesinar a la joven fue identificado por el OIJ, pero está en fuga

OIJ no tiene información de que el asesino haya sido pareja de la víctima

Redacción- La madre de Kassandra María Sánchez Ballestero, joven de 19 años asesinada en las afueras de un bar en Alajuela, dedicó unas sentidas palabras a su hija.

Tras el asesinato, la madre de la joven escribió unas líneas dedicadas a su hija en la red social de Facebook.

En su mensaje, doña Sonia Ballestero cuenta el dolor que siente luego de que le arrebataron a su hija.

A continuación el mensaje que escribió:

«Te apagaron la luz, mi vida, me rompieron mi corazón. El dolor es algo que no tiene explicación, vuela alto mi nena hermosa, mamá te amara siempre y para siempre. Hoy el cielo esta de fiesta con este ángel tan coqueta y llena de luz. Serás lo más hermoso que Dios me dio, te amaré hasta la eternidad», expresó Ballestero.

Sánchez fue asesinada el domingo en horas de la noche a las afueras de un bar en San Rafael de Poás, en Alajuela.

De acuerdo con el informe del Organismo de Investigación Judicial, ella intervino en una pelea entre dos hombres y uno de ellos le disparó, causándole la muerte en el sitio.

El asesino de la joven, tras el hecho, se dio a la fuga y, de momento, se desconoce su paradero.

Afortunadamente, al hombre ya lo identificaron las autoridades y se encuentran realizando las respectivas diligencias para capturarlo durante el día.