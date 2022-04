Aguilera considera como lo mejor que le ha pasado estar en ADG

Redacción – A pesar de sus 18 años, Brandon Aguilera tiene una enorme madurez y así se demuestra al revelar que evitar usar las redes sociales para no «enfermarse» con los elogios o buenos comentarios de los fanáticos por su buen momento.

Pese a las grandes actuaciones con Guanacasteca y su fantástico debut con La Sele ante Estados Unidos, los sumos no se le han subido a la cabeza al oriundo de Naranjo, que más bien se mantiene tranquilo y alejado de las plataformas digitales.

Aguilera sigue el consejo que le dio hace un tiempo Bryan Ruiz, que le recomendó dejar las redes sociales de lado, con el fin de que no perdiera su norte, ya que en muchos casos se ha dado que jóvenes como el volante se agrandan por el buen nivel que tienen.

En el caso de Brandon no se deja llevar por comentarios positivos que se gestan alrededor de su carrera deportiva y por eso, está más que enfocado en Guanacasteca, donde se siente cómodo y considera que ir a la ADG ha sido lo mejor que le ha pasado.

Brandon Aguilera conversó con Teletica Radio y afirma que debe seguir demostrando con Guanacasteca, de paso señala que todavía no ha hecho mayor cosa con La Sele, ya que apenas jugó un partido, por eso la experiencia que ya tiene le ha ayudado.

«Hay que tener un nivel muy tranquilo, ahorita el estatus es estar un poco desaparecido de las redes sociales y tener eso tranquilo, es un ambiente del que uno no se quiere meter porque me enferma, creo que para mí las redes sociales son una enfermedad, que muchos jóvenes caemos en esa tentación de dejarnos llevar por los comentarios o elogios, fue solo un partido con la Selección Nacional y creo que debo seguir demostrando con Guanacasteca. Se lo he dicho a mis papás, a mi novia y a todos los que hemos sacrificado cosas, venir acá en tiempo y sacrificio ha sido lo mejor que me ha pasado.

Bryan Ruiz muchas veces me dijo que dejara esas cosas de lado y aparte en La Liga vive una etapa que al principio me fue muy bien, por ahí tuve un poco de regularidad y a veces no entraba bien a los partidos, me mandaron a préstamo, pero al final son cosas que dice la gente que son fanáticos. Uno trabaja todos los días y el que trabaja Dios lo ayuda, la propia experiencia a usted edad ya me ha ayudado para deshacerme de esas cosas», afirmó Brandon Aguilera a Teletica Radio.