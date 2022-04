El libro será lanzado en agosto de este año

Redacción- Una de las estrellas más grandes de Nickelodeon, Jennette McCurdy, no se guardó nada y decidió una vez más alzar su voz, en donde contó todos los abusos que sufrió por parte de su madre, Debra McCurdy, quien murió el 20 de septiembre del 2013 a causa de un cáncer.

La rubia destacó que su vida mejoró apenas su madre falleció, pues empezó su vida de cero, sin las constantes presiones de su madre sobre ella, por fin pudo decidir por sí misma y decidió buscar un nuevo rumbo en su vida en donde se alejó de la fama.

Desde los 6 años, Debra obligaba a Jennette a trabajar, pues veía en ella una forma de obtener dinero, cosa que en su familia era urgente. Desde ese momento se convirtió en el centro de su madre.

Según contó la actriz, su madre la obligaba a estar en una dieta estricta, y la hacia subir hasta 5 veces por día a la báscula. Lo cual le generó una bulimia y anorexia, a tal punto que hasta llegó a perder sus dientes por inducir el vómito frecuentemente.

En el libro, la joven de 29 años, mencionó que su madre la controló a tal punto, que la bañó hasta los 16 años, no tenía intimidad, pues cualquier email o mensaje que le llegara ella lo revisaba, incluso hasta sus diarios.

Asimismo, todo esto le ocasionaba sufrir ataques de nervios en los sets de rodaje. En el año 2020, la actriz de ICarly, decidió alzar la voz por primera vez y lo hizo mediante un espéctatulo unipersonal titulado Estoy contenta porque mi mamá murió. Ahí le explicó a sus seguidores el por qué había decidido alejarse de las cámaras.

«Con su muerte, murieron muchas de sus ideas para mi vida. La actuación fue su propio viaje y uno difícil para mí, con seguridad..El confeti derramándose de una urna me pareció una buena forma de capturar el humor de la tragedia, pero sabía que no quería ir tan lejos como para tirar el confeti o saltar en el aire con una gran sonrisa en mi rostro”, dijo Jennette McCurdy sobre la portada del libro en una entrevista del podcast Empty Inside.

Pese haber protagonizado grandes éxitos, Jennette asegura que no se siente orgullosa de los papeles que hizo e incluso se siente avergonzada.

«Mi experiencia con la actuación es que estoy muy avergonzada de lo que hice en el pasado. Me siento insatisfecha con los papeles que interpreté..A los 15 ya estaba avergonzada de los proyectos que hice entre los 13 y los 21 años. Mis amigos a los 15 no decían: Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon. Fue embarazoso e imagino que se puede tener una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus papeles”, confesó McCurdy.

Explica que se siente mucho mejor escribiendo y dirigiendo, pues la actuación nunca fue algo que la llenase, fue algo que más bien lo hacia por obligación.

En agosto de este año se estrenará su libro, en donde habla de todo lo que tuvo pasar desde una edad tan temprana, como tuvo que mantener a toda su familia a una corta edad.

«Fue importante para mí explorar el abuso emocional y psicológico que soporté durante mi tiempo como actriz joven. Siento que no lo hice. No tuve las herramientas, el lenguaje o el apoyo necesarios para hablar por mí misma en ese entonces», asegura

Entre el año 2001 y 2016, la rubia protagonizó 20 películas, y aunque no desea volver a actuar no descarta volver a la actuación si es junto a un director que admire.