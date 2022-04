El actor entró a una clínica de rehabilitación para tratar el estrés

Redacción- En esta 94 edición de los Premios Óscar, el famoso comediante Chris Rock comenzó a hacer chistes sobre el cabello de Jada Pinkett, Will Smith no se quedó tranquilo e inmediatamente se levantó a golpearlo, pues no le hizo gracia que hiciera ese chiste sobre un tema tan sensible y ahora semanas después, Jada destaca que su esposo exageró.

En una entrevista en American Weekly, la actriz dijo que ella no necesitaba protección y que ella no hubiese hecho esa acción. Muchas personas están criticando a Jada, pues dicen le está dando a la espalda a su esposo en estos momentos en donde él la defendió a capa y espada.

“Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, dijo la actriz.

Asimismo, se dio a conocer la noticia de que Will ingresó por voluntad propia a una clínica de rehabilitación, una fuente de Hollywood informó a ‘The Sun’ que el actor de 53 años, se internó para comenzar a «recibir ayuda para lidiar con el estrés” después de su polémica en los premios.

“Esta es sin duda la batalla más dura de su carrera. Será un retiro de alto nivel utilizado por los ricos y famosos, y él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante”, ha añadido la fuente a ‘The Sun’.

Además las críticas que se le han venido encima, también ha perdido varios contratos importantes de actuación, el más reciente fue con Netflix, con quien firmó para la producción de ‘Fast and Loose’, que ha quedado suspendida.