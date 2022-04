Herrera sufrió goleada ante San Carlos en el banquillo morado

Redacción – El técnico interino del Monstruo, Marco Herrera, sale en defensa de la planilla del cuadro morado y por eso señala que tienen un buen equipo y por eso señala que desde su óptica quizá es una de las mejores nóminas de Costa Rica.

Herrera sufrió desde el banquillo del Saprissa, la dolorosa derrota de 4-1 ante San Carlos, que ridiculizó al Monstruo con un fútbol muy vistoso en el Estadio Carlos Ugalde.

Para este saprissista de corazón que siempre toma la braza caliente cuando despiden a un técnico, las excusas deben quedar de lado, debido que en el Monstruo tienen un buen plantel, que se ha visto golpeado por lesiones en puestos claves e importantes.

Por eso, Herrera considera que no usarán la frase trillada de «No se repartan nada», esto con el fin de no poner excusas y así a pesar de la crisis que viven, buscar levantarse, tal y como lo ha hecho Saprissa a lo largo de sus 85 años de historia.

Marco Herrera habló en conferencia de prensa y sostiene que tiene un buen plantel, pero eso sí, no esconde su preocupación y promete trabajar para levantar al club.

«Bien con la planilla, Saprissa tiene una buena planilla, hemos sufrido lesiones en puestos claves e importantes, nos ha costado llenar eso, no hay excusas, Saprissa tiene una muy buena planilla, quizá una de las mejores del país y el día de mañana cuando seamos campeones, no sé si vaya a estar en la institución o no, si voy a estar en el primer equipo o no, pero que los morados sepan que acá se va pelear y un 4-1 duele mucho, pero Saprissa se ha levantado, siempre se ha levantado, no voy a salir con la frase trillada «No se repartan nada», vamos a trabajar y no vamos a poner excusas, da mucha pena pero aquí somos bravos, trabajamos y luchamos, por eso todavía estamos en la institución», afirmó Marco Herrera.