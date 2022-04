Redacción-Las plataformas de información Administración Tributaria Virtual (ATV) y del sistema informático aduanero (TICA) del Ministerio de Hacienda sufren problemas técnicos, presuntamente por un hackeo.

Una informaación publicada por Better Cyber en Twiter alertó que las plataformas del Ministerio de Hacienda habrían sufrido una vulneración por un tipo de ramsonware denominado conti.

#Conti claims to have hacked Ministerio de Hacienda, a government ministry in Costa Rica 🇨🇷…#Ransomware #RansomwareGroup #ContiLeaks pic.twitter.com/1icHggzANi

