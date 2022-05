Las fiestas serán del 14 al 22 de enero

Redacción- ¡Es oficial! Luego de tres largos años sin las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz, debido a la pandemia de Covid-19, por fin regresan para este 2023 del 14 al 22 de enero.

Es mejor que si tiene pensado ir a estas tradicionales y vive largo, vaya corriendo a reservar hospedaje, pues estas fechas suelen tener una alta demanda, este consejo también lo brindo la página oficial de la actividad en Facebook.

De igual forma, se informó que ya cuentan con Comisión Central para organizar las tan esperadas fiestas de Santa Cruz y será conformado por: Marilyn Chaves Badilla, Walter Matarrita Guitierrez, Mauricio Mejicano Sánchez, Rafael Ángel Gutiérrez Gutiérrez, Xinia Aguilar Gonzales.

Balo Gómez, el dueño del grupo folclórico «Los de la Bajura», no tardó en compartir su emoción por tener de nuevo esta tradición.

«Se vienen las fiestas típicas nacionales, ya tenemos comisión de fiesta, ya están trabajando, así que recuerde que las fiestas inician el 14 de enero, no importa si es lunes martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo o el día del juicio por la tarde y para que lo tome en cuenta. Y para que lo tome en cuenta es Coyol, no es Vino de Coyol, es Gallina Arreglada, no es Gallina achotada, no se le olvide», expresó Gómez.