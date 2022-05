«Dancing» promete ser la mejor de las galas apostando por los mejores participantes

Redacción- Lorna Cepeda, quien interpreta a «Patricia Fernández» en «Betty La Fea», será una de las participantes del programa «Dancing with the stars» de canal 7, la actriz estuvo en abril en el país interpretando su show «El diván rojo», según el medio «La Teja» cree que esta haya sido la oportunidad de haberle pedido a Cepeda su participación en el programa y que una fuente cercana a la actriz confirmó su participación.

Patricia recientemente publicó en sus redes sociales, un video donde se le ve bailando al ritmo de «ballroom» mismo género que hace Dancing with the stars.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de lornacepeda (@lornacepeda)

Teletica arrancará este 26 de junio con su sétima temporada del programa «Dancing with the stars» y promete ser una de las mejores galas tras dos años y medio de no llevarse a cabo, debido a la pandemia del COVID-19.

Shirley Álvarez y Randall Vargas, serán los presentadores del programa como lo han sido desde la primera edición, este año se les unirá la locutora María González.

Por el momento solo se ha confirmado que dentro de los participantes estará: Lorna Cepeda, Nicole Aldana, La exmiss Costa Rica Teresa Rodríguez, la modelo Kimberly Loaiza y la periodista Gabriela Jiménez , queda esperar la confirmación del resto de los participantes

El programa contará con público en el estudio Marco Picado, contando con todos los protocolos de salud como el uso de mascarilla, código QR, lavado de manos y distanciamiento.