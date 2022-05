Lassiter marcó su primer gol en la MLS

Redacción- El delantero costarricense, Ariel Lassiter marcó un golazo ante el New York Red Bull, donde el compromiso terminó con victoria de 2-0 y el ex-jugador de Alajuelense se estreno en la MLS al anotar su primer tanto de la liga estadounidense.

Con su número 11 en la espalda, Ariel marcó el primer tanto del partido al minuto 29 del primer tiempo, luego de que el nativo de Turrialba sacará un gran jugada y un remate cruzado y vencer al portero Ryan Meara y así plasmar su nombre para el 1-0.

Lea también: Johnny Gordon ve a Esquivel como su padre y revela gran gesto del timonel porteño

Oh my @Ari_Lassiter15! 👀 The goal and the griddy to celebrate his first @InterMiamiCF goal. pic.twitter.com/i3FgPP1OoK — Major League Soccer (@MLS) May 22, 2022

La celebración del tico se robó los reflectores, ya que con baile incluido el tico festejó este tanto que lo inaugura en la MLS con el equipo que viste de rosado, donde se le ve a Lassiter con mucha confianza y un gran nivel deportivo.

La anotación del costarricense confirmó su enorme protagonismo, ya que ayudó a sus compañeros a manejar mejor los tiempos del partido con un gran dominio. Incluso, Ariel salió de cambió al minuto 74 tras salir exhausto por un gran esfuerzo.

A goal and the griddy for @Ari_Lassiter15 ✅ pic.twitter.com/KLDQoWGOlQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 22, 2022

El segundo tanto del compromiso, llegó hasta los 88 minutos del complemento en pies de Robert Taylor que luego de una gran jugada colectiva sacó un remate imposible para el portero y los defensas y así liquidar el juego.

A quick counterattack and a great finish by Robert Taylor to put us up by 2. #MIAvRBNY | 2-0 pic.twitter.com/JKONQAqwUb — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 23, 2022

Con esta victoria del Inter Miami sube hasta la decima casilla de la Conferencia Este donde suma 15 unidades en 13 jornadas disputadas.

Con el tanto anotado por Lassiter llega a tres goles en la temporada, ya que hace unos días marcó dos goles en acción de la US Open Cup y además suma dos asistencia en la presente temporada.

Lassiter ha disputado un total de 877 minutos de juego que se dividen en 12 partidos por MLS y dos por la US Open Cup.

Otros ticos en MLS:

Luis Díaz disputó los últimos 16 minutos en la derrota del Columbus Crew 0-2 ante Los Ángeles FC.

Randall Leal no estuvo convocado en el empate 2-2 del Nashville SC ante el Atlanta United. Allan Cruz no fue convocado en la derrota del Cincinnati 2-3 ante el New England Revolution.