Porteños quieren ser protagonistas en primera división

Redacción – El presidente del PFC, Héctor Trejos, afirma que en el cuadro porteño no quieren ser escuela de nadie y por eso señala que no aceptarán préstamos de otros equipos, debido que quieren crear un plantel con una identidad y arraigo por la institución.

La mentalidad de la directiva del Puntarenas FC es de equipo grande y por ello, las cinco figuras que van a llevar a reforzar al equipo se darán mediante un análisis deportivo a cargo de Henry Duarte y Horacio Esquivel.

Aunque el mandamás del PFC dice que no aceptarán préstamos, el caso de Jurguens Montenegro sería una excepción a la regla, ya que desde su punto de vista es un jugador con identidad al nativo del puerto y haber sido formado en el club naranja.

Es por eso, que en caso de que les abra el chance de negociar con Alajuelense por Montenegro no dudarán en hacerlo, pero eso sí, con algún otro caso sería difícil que suceda, porque en Puntarenas están centrados en no ser la escuela de nadie.

Héctor Trejos afirma que el PFC quiere ser protagonista en primera división y por eso señala que van a llegar a competir, pero no siendo vitrina de otros clubes.

«Los cinco fichajes que vienen todavía no están, hay conversaciones con algunos pero todavía no tenemos nada. No vamos aceptar préstamos, tal vez Jurguens Montenegro sea la excepción porque tiene identidad, pero yo lo dije abiertamente que nosotros no queremos ser escuela de nadie, cuando llegamos a la segunda división a mi me criticaron mucho porteños. Yo dije que no iba ser del montón y no voy a llegar a participar, voy a llegar a competir. Preguntamos que es lo que queremos y es estar del cuarto para arriba, por eso hay que llegar a competir y que no nos agarre para que nos pasen por encima», afirmó Héctor Trejos, presidente del PFC a Tigo Sports.