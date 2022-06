Contreras conversó camino al estadio con su pareja

Redacción – En el camino hacia el Estadio Ahmed Bin Ali, Anthony Contreras, atacante de la Tricolor, conversó con su novia y le promedió anotar en el repechaje ante Nueva Zelanda, para así darle un gran regalo en el día de su cumpleaños.

Ashley Altamirano es el nombre de la mujer que le roba suspiros al atacante patrio de 22 años, que tiene en su pareja un soporte importante en su carrera deportiva.

Ese apoyo incondicional de Ashley es esencial para Contreras, que tiene varios años de estar al lado de esta joven también originaria de Pavas, lugar donde el atacante es considerado como un auténtico ídolo, gracias a su humildad y calidad.

La mamá, novia y tías de Anthony está reunidas en el distrito de San José, con el fin de enviarle las mejores vibras al orgullo de la familia, que está confiado y tranquilo con ganas de darlo todo por la camiseta de Costa Rica.

«Hemos visto en todo el proceso Dios en él. Hablé con él y se encuentra tranquilo, confiado y seguro, con ganas de darlo todo en la cancha. Le hablé de Dios y su dedicación, meramente todos los logros que ha tenido, a pesar de dejar huella en cada uno de los equipos y ahorita en la Selección Nacional, que es súper importante. Me hizo una promesa y él me prometió un gol por mi cumpleaños, esa es la promesa que me hizo para el día de hoy», afirmó Ashley Altamirano, novia del ariete a Teletica Deportes.

Anthony tendrá una motivación extra en este duelo ante los neozelandeses, ya que una agencia de viajes le regaló a su padre del mismo nombre el viaje hasta Catar, por lo que el atacante contará con una de sus grandes motivaciones alentándolo.

Además, junto a su padre también viajó su hermano mayor Rubén y hasta el pastor de la iglesia donde asiste regularmente el delantero que llena de orgullo a su familia.