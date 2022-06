Redacción – «Keylor Navas haciendo lo que hace Keylor Navas», así describió en un vídeo el twitter oficial de la Copa del Mundo de la FIFA al arquero costarricense.

FIFA le mostró al mundo las grandes tapadas de Navas en Brasil 2014 y Rusia 2018, los Mundiales donde el tico ha estado presente en el arco de Costa Rica.

A solo cinco días para que la Tricolor lucha por el último boleto a Catar 2022 ante Nueva Zelanda en el repechaje pactado para el 14 de junio, FIFA sacó a relucir el mejor repertorio del halcón costarricense en la portería.

Sin dudas, la presencia del arquero costarricense será fundamental para que Costa Rica busque su boleto a su sexto Mundial de la historia, por lo que los seleccionados dejarán la vida en la cancha en los 90 minutos ante los neozelandeses.

🇨🇷 🙅‍♂️ Keylor Navas doing what Keylor Navas does.@NavasKeylor | @fedefutbolcrc pic.twitter.com/NcsmIJyQOx

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 9, 2022