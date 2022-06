Redacción – Una protesta de los jugadores de la selección hace que Canadá cancele fogueo pactado ante Panamá en el Estadio BC Place en la localidad de Vancouver.

Los seleccionados canadienses no se presentaron a entrenar el viernes y sábado, esto como parte de su preparación para el juego amistoso con su similar de Panamá.

Esto por causa de un conflicto entre el plantel y los directivos por temas contractuales y premios para la Copa del Mundo a la cuál clasificaron tras 36 años.

El problema surge desde abril cuando se firmaron nuevos contratos con los seleccionados canadienses por la clasificación a Catar y los bonos dependiendo que tan lejos lleguen en el Mundial, donde estarán en el Grupo F con Bélgica, Croacia y Marruecos.

Canada Soccer's Men's National Team international match scheduled for Sunday 5 June at BC Place has been canceled. Additional details will be provided to all ticket purchasers. pic.twitter.com/jUnxTTpZe5

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) June 5, 2022