También dijo que no ha tenido contacto con su homólogo desde que asumió la silla presidencial.

Redacción – Rodrigo Chaves afirma sentir preocupación por la noticia que ha circulado en las últimas horas sobre un acercamiento entre Nicaragua y el ejercito de Rusia.

Debido a que, según trascendió, las autoridades del país vecino habrían hecho una invitación a las fuerzas armadas del país europeo para que ingresen a territorio pinolero.

Información que ha trascendido hasta territorio nacional y a la que el mandatario se refirió este viernes durante una entrevista.

Misma que le realizó el medio internacional de noticias, La Voz de América, esto en medio de la presencia del mandatario costarricense en la Cumbre de las Américas.

Espacio en el que Chaves también dejó en claro que hasta el momento no ha tenido contacto alguno con su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega.

Pese a que el economista de profesión ya cumplió un mes de estar en la silla presidencial y haber sustituido a Carlos Alvarado al mando del Poder Ejecutivo.

«Yo creo que el diálogo tiene que ocurrir; sin embargo, en estos momentos nosotros tenemos preocupaciones serias con Nicaragua, hubo una noticia hoy de que el presidente Daniel Ortega invitó al ejercito ruso a enviar tropas y equipo a Nicaragua, nosotros no tenemos ejercito desde el año 1949, imagínese cómo nos sentimos, preocupados y con mucha razón».

«No vino a la inauguración, no hemos establecido contacto, en estos momentos Costa Rica tiene un embajador nicaragüense, pero nosotros no hemos enviado embajador a Nicaragua, a mí me encantaría conversar con él para el tema de los presos políticos, eso es algo que a los costarricenses por tradición histórica e inclinación natural nos causa una severa preocupación y tristeza, pero no, no he hablado con Daniel Ortega», aseguró Chaves.