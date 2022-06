Reyes buscará llegar inspirado a las semifinales ante La Liga

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, aplaude carácter de Andy Reyes para sobreponerse a la crítica pública que vivió en los últimos meses, donde recibió un sinfín de cuestionamientos por su falta de peso en el Monstruo.

Rojas está encantado con la garra mostrada por el delantero de 23 años, que a pesar de todo lo que se decía en las redes sociales, el oriundo de San Miguel de Naranjo nunca tiró la toalla y se mantuvo fuerte, gracias al apoyo recibido por el plantel morado.

Desde la óptica del mandamás del Saprissa, no se imagina estar en los zapatos de Reyes, que recibió una enorme presión, pero aún así continúo fuerte, por lo que muchos creen que el ariete es reflejo de lo que hicieron los tibaseños para clasificar a semis.

Andy Reyes pasó de estar marginado en Saprissa a ser figura, gracias a la confianza que le han dado, que ha visto como el ariete ha dejado la vida, ganándose el cariño del saprissismo. En el Clausura 2022 suma 730 minutos en 13 juegos, donde suma dos goles.

Juan Carlos Rojas llenó de elogios a Andy Reyes por su carácter en el programa 120 minutos de Radio Monumental, donde aprovechó para resaltar lo hecho por el ariete.

«En el caso de Andy Reyes que difícil fue y ni me imagino lo que es estar en los zapatos de la presión y la crítica casi que pública y nacional sobre lo que hacía, de pronto hasta de manera injusta porque no tenía que ver con lo que él estaba haciendo en ese momento, se hizo todo un rollo alrededor de eso, que eso pesa mucho para cualquiera y ese caso mostró mucho carácter porque toda esa crítica casi que abrumadora de prensa y afición, poder sobreponerse a eso me alegra mucho por él, ni me imagino lo que pudo haber pasado a nivel humano y que se haya sobrepuesto teniendo un buen cierre como lo tuvo, creo que es una historia bonita, ojalá siga por buen camino», afirmó Juan Carlos Rojas en el programa 120 minutos de Radio Monumental.