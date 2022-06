Australianos y peruanos sacarán chispas el lunes 13 de junio

Redacción – Australia elimina con un 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y enfrentarán a Perú por un boleto al Mundial de Catar 2022 en el repechaje.

Durante los primeros 45 minutos, las emociones fueron muy pocas, debido que ninguna de las naciones quiso regalar nada dentro de la cancha generando un enorme 0-0.

En el segundo tiempo, los canguros salieron motivados y al minuto 53, Martín Boyle le sirvió una magnifica asistencia a Jackson Irvine, que solamente llegó a cerrar con broche de oro la jugada de su compañero para así poner el ¡GOOOOL! del 1-0 de Australia.

Los más de 100 fanáticos australianos presentes en el Estadio Al Rayyan celebraron por todo lo alto, ya que su país había logrado romper el cerrojo instaurado por Rodolfo Arruabarrena, técnico argentino que lidera a Emiratos Árabes.

Pero la felicidad le duró muy poco a Australia, debido que Emiratos encontró el 1-1 en el marcador al minuto 57, luego de que Caio Canedo, brasileño nacionalizado emiratí aprovechara un pase de Harib para definir de crack y así poner el ¡GOOOL! de la paridad.

Los australianos tuvieron otro chance de oro al minuto 61, luego de que de forma inexplicable Craig Goodwin mandara por fuera una opción bajo del marco rival.

UAE EQUALISE! Caio Canedo strikes back for the UAE just moments after they went behind. #UAEvAUS is live now on 10 and and Paramount+ pic.twitter.com/vXYoXKAsSh — 10 Football (@10FootballAU) June 7, 2022

Australia impuso su jerarquía en la cancha y al minuto 83, Ajdin Hrustic sacó un potente remate desde fuera del área, que con ayuda de un desvío terminó en ¡GOOOL! para los Socceroos y así poner el 2-1 para los canjuros.

La anotación del número 10 australiano que milita en el Eintracht Fráncfort de Alemania, le dio una enorme alegría a la nación de los canjuros y koalas.

HRUSTIC ON THE VOLLEY!!! Ajdin Hrustic strikes from the top of the box and his shot is deflected in 🚀#UAEvAUS is live now on 10 and Paramount+ pic.twitter.com/XTDdmMMOVl — 10 Football (@10FootballAU) June 7, 2022

Emiratos Árabes Unidos hizo cambios a la desesperada en los minutos finales, con el fin de ir en busca de la paridad. Incluso, ingresó Sebastián Tagliabué, un argentino nacionalizado emiratí en busca de la hombrada en el tramo final.

Finalmente, Australia selló su boleto con marcador de 2-1 y así eliminar a Emiratos Árabes Unidos, que tendrá que ver el Mundial por televisión, ya que los australianos clasificaron al repechaje ante Perú, el cuál se realizará el lunes 13 de junio.