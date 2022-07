Tencio quedó primero en la fase inicial del BMX Freestyle

Redacción – El querido y respetado rider costarricense, Kenneth Tencio, se ganó los aplausos de todo el público al presentarse con una frase alusiva al histórico título del Club Sport Cartaginés tras 81 años de espera.

«Soy de Cartago, tierra de campeones«, dijo Tencio en el vídeo de presentación previo a saltar a la pista del Estadio Nacional para realizar sus maniobras en su bicicleta.

Todo el público presente en la Joyita de la Sabana enloqueció al ver como Tencio en acción, ya que previo a bajar de la rampa principal se escuchaba el mítico «Vive, vive Cartago vive», demostrando así su enorme amor por el actual monarca nacional.

En las dos primeras rondas, «Pollis» obtuvo un puntaje de 79 unidades quedándose con el primer lugar y así asegurar su pase a la siguiente fase, donde buscará ganar los X–Knights 2022 y así demostrar porque es de los mejores riders del mundo.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Kenneth Tencio dejó saber su enorme alegría por el título nacional obtenido por el Cartaginés, club al que sigue desde niño ya que nació en la Vieja Metrópoli, pero desde hace varios años reside en Jacó, Garabito, Puntarenas.

«Club Sport Cartaginés campeón primero que nada, feliz porque toda mi vida desde que he estado y nací en Cartago, me acuerdo de la historia del muñeco y todo, se fue y estoy muy contento, la espera ha sido muy larga y ha valido la pena. Siempre he considerado a Costa Rica parte de mi equipo», afirmó Kenneth Tencio con gran alegría.

Pero Tencio no es el único costarricense compitiendo en BMX, ya que también está Gamaniel «Gama» Osegueda, un joven rider tico que hace sus primeras armas.