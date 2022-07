No quiere que se creen chismes acerca del tema

Redacción– María José «Majo» Ulate, se refirió hacía la hija de su actual pareja Mauricio Hoffman, a través de sus historias de Instagram.

La maquillista se ha visto envuelta en rumores, tras la pasada gala de «Dancing with the Stars», donde Zoé, la hija de Hoffman, acompañada de su madrina Ana Lucía Vega fue a apoyar a su padre y a Majo no se le vio en el estudio.

Muchos ticos empezaron a rumorar que se turnaban para apoyarlo, ya que no les permitían estar juntas.

«No quiero ser partícipe de que ahora se desarrolle todo un «ambientecillo» de chisme en este sentido, cuando dos personas se separan con un hijo en común, ellos son los únicos que pueden decidir cosas con respecto a la crianza», mencionó Majo en sus historias de Instagram.

Además, agregó que hay una ley que se llama «Interés superior del menor» donde el menor siempre estará resguardado y por esas razones prefiere no referirse en temas que involucren a la menor.

Ulate en su podcast con Hoffman «Divagueando», había mencionado que el presentador antes de ser «Mau» era papá, asegurando que el bienestar de su hija está primero.