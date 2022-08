Redacción- La selección japonesa sub-20 logró derrotar en un partido dramático con marcador de 5-3 en la tanda de penales, donde las francesas no fueron tan claras y quedaron a las puertas de las semifinales.

Las francesas se adelantaron en el marcador, ya que en 15 minutos del primer tiempo Koné Folquet logró abrir el marcador, sim embargo la niponas no se rendirían y mediante Yusuki Yamamoto pusieron la paridad en el marcador.

Posteriormente, Japón volvió a golpear a los 48 minutos del complemento mediante Maika Hamano que anotaba el segundo tanto para las blanquiazules, pero en el epílogo del partido apareció Mbakem-Niaro para poner la paridad en el partido y alargar a tiempos extra.

En los tiempos extra, la jugadora gala Mégane Hoeltzel anotaría el 2-3 transitorio, sin embargo las japonesas no se rindieron y en la última jugada del partido la arquera francesa Marie Sieber cometería una penal que lo transformó en el empate la capitana Aoba Fujino.

En la tanda de penales, las francesas no tuvieron claridad en los cobros y la arquera Shu Oba le detuvo el remate a la jugadora Laurina Fazer, mientras que Haruna Tabata le daría la victoria a la actual campeona del mundo y así avanzar a las semifinales del Mundial Femenino sub-20.

Japan: ✅✅✅✅✅

France: ❌✅✅✅

Young Nadeshiko takes it 5-3 on the penalty shootout and are headed to the #U20WWC semi-finals!

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 22, 2022