Pemberton es el máximo goleador del certamen

Redacción – No hay dudas que Jossimar Pemberton vive un momento muy bueno en el Apertura 2022, donde figura como goleador del certamen, lo cuál ha hecho que en el atacante crezca la ilusión y el sueño de representar a la Selección Nacional.

A sus 29 años, Pemberton es la gran figura del Guadalupe FC comandado por Paté Centeno, que tiene en el oriundo de Limón un jugador con gol e inspirado, ya que es el máximo goleador en solitario del torneo con 7 anotaciones.

Solo en la fecha 8 se destapó con un triplete ante Santos de Guápiles, lo cuál habla bien de Jossimar, que se llevó el balón del juego a su casa y se lo regaló a su hijo.

La motivación del ex-jugador de Saprissa está por las nubes, por lo que el jugador recuerda que viene trabajando bien desde hace varios torneos y no solo en el actual semestre, donde goza de reflectores gracias a un maravilloso nivel deportivo.

Esa notable labor que está haciendo en Guadalupe podría abrirle posibilidades a Pemberton, que anhela con estar en la próxima lista de La Sele para los fogueos ante Corea del Sur y Uzbekistán en la próxima gira de la Tricolor por Asia.

Lea también: Castigan a Ariel Soto por juego brusco grave tras analizar vídeo de polémica jugada

Jossimar Pemberton conversó con Tigo Sports y no oculta que añora con recibir un llamado de Luis Fernando Suárez a La Sele, pero eso sí, deja claro que dejará que su trabajo individual hable por si mismo y no hará bulla para ser convocado al cuadro patrio.

«No es el primer torneo que vengo haciendo bien, he venido trabajando desde hace varios torneos atrás y antes de que me fuera para Saprissa, acá en Guadalupe estaba haciendo bien las cosas, ahora estoy demostrando que soy un jugador regular. Guadalupe como equipo ganamos y eso es lo importante.

Viene selección, estamos luchando y peleando, no estoy haciendo bulla para que me llamen, si no que el trabajo solo llamara la atención y con mucha humildad trabajando para mi equipo, las cosas individuales llegarán por si solas. Sueño con defender la camiseta de la Selección Nacional, creo que el que este en primera división y no añora llegar a la selección, está muerto y está perdiendo el tiempo», afirmó Pemberton a Tigo Sports.