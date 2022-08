“Hoy celebramos esta victoria” menciona

Redacción– Sergio Solano había hecho una petición pública para que Bryan Ganoza volviera a Dancing with the Stars, ya que no se encontraba conforme con la decisión del jurado.

El video se viralizó en redes sociales, luego de que el hermano de la ex Miss Costa Rica pidiera que utilizaran el hashtag #QueVuelvaElMacabro”

La noche de ayer, El Cabro más Macabro, Bryan Ganoza fue el escogido por el público, con 68.91% de votos a su favor, a través del comodín “wild card” que permitía a uno de los participantes la ya eliminados volver a la pista de baile.

“No voy a dar mi 100, voy a dar mi 1000% y ahora tengo que ponerme al nivel de ellos”, mencionó Bryan tras la noticia.

Ganoza, el periodista José Miguel “JM” Cruz y la actriz Melissa “Meme” Diakova eran los participantes, ya eliminados, de Dancing with the Stars, que tenían la posibilidad de volver al programa con el nuevo comodín.