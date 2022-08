Elevados costos han impedido contar con el VAR en estadios del país

Redacción – El entrenador colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, considera que en el país se debe hacer un esfuerzo para implementar el VAR en los partidos de la primera división y así hacer más justo el deporte rey en suelo nacional.

Suárez recomienda a los directivos de los clubes y demás entes hacer todo lo necesario para contar con el videoarbitraje en busca de que todo sea más equitativo y así también evitarse polémicas en los escenarios deportivos.

En la octagonal de Concacaf se usó el VAR en el Estadio Nacional, por lo que no es un tema desconocido para los referís del país, que también han recibido diferentes capacitaciones, lo cuál hace que ya se tenga un amplio conocimiento del mismo.

Pero esa no fue la única recomendación del cafetero que renovó hasta el 2026 con La Sele, ya que también cree que se debe realizar un esfuerzo para que mejorar considerablemente las canchas y así poder desarrollar un mejor estilo de juego.

Diferentes equipos de la máxima categoría y hasta de segunda, ya tienen en sus planes hacer mejoras en el césped de sus estadios, gracias a la plata del Mundial, que buscarán aprovechar de gran manera en sus instalaciones.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y resalta la importancia de poder tener VAR en el país, así como dar otras recomendaciones en busca de que Costa Rica sea más protagonista a nivel de clubes.

«A nivel de clubes, Costa Rica debe ser mucho más protagonista y me parece que es necesario que todos ayudemos para que eso se pueda dar, yo he sido algo crítico con la situación de las canchas que hay en el país, que se debe hacer un esfuerzo para implementar el VAR en el país, porque se vuelve más justo el fútbol, debemos estar buscando ser más competitivos a nivel internacional también, creo que es un poco eso y buscar esa situación, encontrar un protagonismo que lo tuvimos en determinado momento y ahora lo perdimos, creo que eso y con la situación de un buen trabajo en ligas menores se puede lograr, pero no es solo a nivel de selección si no que todas las selecciones, así como los clubes que tengan una competencia internacional», afirmó Suárez.

Aunque Suárez anhela con ver el VAR en los estadios del país, Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol señaló que los altos costos económicos del instalar esta tecnología ha impedido que se tenga este sistema en suelo tico.