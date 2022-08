La socialité estaba muy emocionada y aseguraba estar sumamente enamorada del comediante

Redacción- Kim Kardashian y Pete Davidson decidieron ir por caminos separados, tras romper su relación luego de 9 meses juntos.

La socialité estaba muy emocionada y aseguraba estar sumamente enamorada del comediante. No obstante, el amor no les duró para siempre.

Kim Kardashian y Pete Davidson se conocieron en Saturday Night Live, en donde la empresaria había sido invitada para hacer un monólogo.

«Kim y Pete han decidido ser solo amigos», compartió a Page Six una persona que es parte del círculo cercano de la estrella de The Kardashians. «Se quieren y se respetan mucho, pero descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios hacían muy difícil mantener una relación», explicó la fuente.

La relación de Kim Kardashian con el comediante de 28 años también se había visto envuelta en escándalos, debido a que su ex esposo el rapero Kanye West no superaba que su ex tuviera un nuevo novio.

Por lo que, fue muy difícil para la influecer consolidar de una buena forma su relación con Davidson en un inicio.

Sin embargo, expresaban su amor cada vez que podían, incluso en el reality «The Kardashians», Kim se sonrojaba cuando le preguntaban por su nuevo amor.

Por lo pronto solo falta que ambos lo confirmen en sus redes sociales como es de esperar.