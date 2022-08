Redaccion- Una de las mayores figuras del tenis internacional la estadounidense Serena Williams de 40 años ha confirmado en un artículo para la revista Vogue que planea retirarse del tenis profesional una vez que finalice su participación en el próximo US Open que, iniciará el 29 de agosto.

El retiro de Serena significaría una gran pérdida para el tenis femenino, en donde logró dominar y mantenerse en el podio del ranquin mundial durante mucho tiempo.

Williams inició su carrera desde que era una niña, de la mano de su hermana la también tenista Venus Williams y su padre Richard quien forjó la carrera de ambas jugadoras como su entrenador.

Cabe resaltar de que a pesar de la exitosa carrera que ha tenido la tenista, no ha podido campeonizar en los últimos torneos a los que llegó a la final.

Una de los más grandes deseos de Serena Williams fue obtener el título 24 y empatar a la máxima ganadora de majors Margaret Court. Sin embargo, es un deseo que se le ha negado en varias ocasiones que ha estado cerca, pero ahora asegura que no es su prioridad.

«Mentiría si digo que no quería ese récord. Claro que lo quiero. Pero no pienso en ello a diario. Si estoy en una final, sí, ahí sí lo pienso. Quizás pensé mucho en ello y eso no ayudó. Del modo en el que lo veo, debería tener más de 30 Grand Slam. Tuve mis opciones después de dar a luz. Jugué mientras amamantaba. Jugué a través de la depresión posparto. Pero no llegué allí. Debería, podría, podría. Si tengo que elegir entre construir mi currículum de tenis y construir mi familia, elijo lo último. Gané 23 veces, y eso es algo extraordinario”, afirmó el ícono del tenis.