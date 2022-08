Yiyo asegura que a pesar de que le gusta el programa se la hace muy difícil participar debido a que tiene otros proyectos

Además hizo incapié de que parte de que no pueda participar es la falta de tiempo

Redacción-En una entrevista que le realizaron al conocido presentador ‘Yiyo Alfaro, afirmó que en todas las temporadas de ‘Dancing with the Stars’ lo han invitado pero que ha dicho que no.

Sin embargo, Yiyo asegura que a pesar de que le gusta el programa se le hace muy difícil participar debido a que tiene otros proyectos, además de que se considera una persona muy competitiva.

Además hizo incapié de que parte de que no pueda participar es la falta de tiempo. Hay que recordar que Alfaro tiene una empresa que hace comerciales y si no está ahí podría quebrar.

Por otro lado, comentó que es tan poco el tiempo que tiene que va para Grecia y Turquía a hacer unas grabaciones, por lo que regresa en octubre y luego se vuelve a ir pero al mundial de Catar.