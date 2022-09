Cartaginés ocupará de un milagro para defender su corona

Redacción – El aguerrido defensor brumoso, Daniel Chacón, no pierde la fe de que Cartaginés clasifique a semifinales, por eso señala que si desean colarse entre los cuatro mejores del país deben tener un paso casi perfecto en el cierre de la fase regular.

Chacón es consciente de la complicada situación que viven en el campeón, ya que prácticamente están al borde del abismo tras caer en la fecha pasada ante Herediano, por lo que aunque numéricamente tienen chances, ocupan tener un cierre fabuloso.

A falta de cinco fechas para el final de la primera etapa del certamen, Cartaginés registra 12 puntos en el cuarto lugar del Grupo B, lo cuál hace que tengan prohibido perder más unidades, pero la tarea parece muy difícil en el papel.

Los de la Vieja Metrópoli todavía deben enfrentar a Guadalupe (casa), Sporting FC (visita), Santos de Guápiles (casa), Alajuelense (casa) y cierran de visita ante Guanacaste. Estos duelos el Campeón Nacional debe ganarlos sí o sí, pero la tarea parece titánica.

Daniel Chacón deja claro que mientras tengan posibilidades numéricas lucharán por clasificar y así poder defender su corona de forma adecuada.

«Es claro que si queremos aspirar a algo debemos tener un paso casi perfecto, los punteros ya tienen un colchón importante y claramente perder ante Herediano no nos beneficia para nada. Yo me enfocó en dar el 100% siempre y nada hacemos en pensar en lo que viene, si no nos enfocamos en el ahora. Estamos muy complicados y estos partidos que quedan, si Cartaginés aspira a clasificar debe tener un paso casi perfecto, tenemos visitas difíciles, pero creo que mientras haya posibilidades numéricas vamos a pelear por eso», afirmó Daniel Chacón a Teletica Radio.