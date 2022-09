Arboine anhela por su primer llamado a la Selección Mayor

Redacción – El aguerrido defensor del Saprissa, Pablo César Arboine, afirma que va luchar hasta lo último para poder estar en el Mundial de Catar con La Sele.

Pese a no ser convocado para los fogueos de la Tricolor ante Corea del Sur y Uzbekistán en la gira por Asia, Arboine mantiene su sueño intacto de convencer a Luis Fernando Suárez y colarse en la lista de 26 jugadores que irán a suelo catarí.

Para el zaguero estar en Saprissa le ha ayudado a darse a conocer aún más en el fútbol tico, ya que cuenta con mayores reflectores y carácter en la defensa morada no ha pasado desapercibida, debido que siempre se hace sentir en los partidos.

A sus 24 años, el formado en Santos tiene la ilusión de recibir su primer llamado a la Selección Mayor, por eso trabaja arduamente en el Monstruo, donde registra 981 minutos en 11 partidos, en los cuáles también suma un tanto en su primer certamen de saprissista.

Esa gran constancia habla bien del defensor del equipo más ganador del país, que conversó con AMPrensa.com y dejó saber que su ilusión es ser convocado al cuadro patrio, por eso no baja los brazos con el objetivo de alcanzar su anhelada meta.

«Tengo que seguir luchando, tengo una responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien y seguir luchando por intentar lograr estar en la selección. Yo no bajo los brazos, siempre he sido un jugador que ha peleado por sus cosas y ahorita aunque no estoy en esta convocatoria, voy a luchar hasta lo último para estar en el Mundial con La Sele, si no me toca seguir trabajando que el siguiente año se viene un proceso bonito para el Mundial del 2026″, afirmó Pablo Arboine a AMPrensa.com.

En el esquema de Jeaustin Campos, el zaguero se ha ganado de buena forma su titularidad, la cuál no ha causado malestar en la exigente afición del Monstruo.