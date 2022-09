Cartín rompió el silencio con un comunicado

Redacción – Ante la ola de chismes en las diferentes redes sociales, Pablo Cartín, reconocido periodista nacional salió aclarar la polémica sobre su despido de Teletica y afirma que sucedió una situación dolorosa e incómoda hace unas semanas.

Con un comunicado de prensa, Cartín señala que el vídeo publicado por diferentes páginas de espectáculos donde aparentemente él atropella a su novia, el comunicador desmintió que el de las controversiales imágenes no es él.

Incluso, dice que el auto que aparece no es ni siquiera el de él, ya que su auto es un Toyata Etios y no Yaris como el que se aprecia en el vídeo. Además, señala que la fecha de los hechos no concuerdan, debido que él estaba en su casa cuando se dio eso.

Asimismo afirma que vivido ratos difíciles en los últimos días, por eso deja claro que dicho vídeo no corresponde a lo que le tocó vivir. También considera que sobre el tema de su despido y tema personal lo hablará en su momento.

En su comunicado también señala que está dispuesto a tomar acciones legales por calumnias y difamación de los hechos ocurridos.