Vargas se mostró feliz por la jerarquía de sus jugadores

Redacción – El entrenador porteño, Alexander Vargas, señala que se le llena el pecho de orgullo por tener tantos jugadores con valentía y garra dentro de la cancha.

Vargas resaltó el carácter mostrado por sus jugadores en el polémico partido ante Herediano, que vio como el PFC terminó con nueve jugadores en el empate de 1-1.

Los porteños sufrieron las expulsiones de Jurguens Montenegro al minuto 60 y Steven Williams al minuto 91, pero aún así lograron robarle un punto al equipo que nació grande, que sigue líder e invicto del certamen.

Eso sí, Puntarenas ya suma un total de siete partidos sin ganar en el certamen, pero aún así, el estratega resalta el gran grupo que ha conformado en el PFC.

Alexander Vargas habló en conferencia de prensa y afirma que se siente el timonel más orgulloso del fútbol costarricense gracias al carácter de todos sus jugadores.

«He tomado los 12 partidos como pruebas y para mí, el grupo lo ha hecho muy bien y hemos sido competitivos. Sé que tenemos muchas fechas sin ganar, pero hay muchas circunstancias, el pecho se me llena de orgullo por tener tantos jugadores con valentía y esa garra, me siento el entrenador más orgulloso de Costa Rica, gracias a ellos y la junta directiva, a mi cuerpo técnico que no para de descansar, nosotros hemos creído en el proyecto desde un inicio, creo que ha sido importante», afirmó Vargas.