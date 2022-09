Umaña es muy respetado en el fútbol tico

Redacción – ¿Retirado? Esa es la pregunta que se hacen muchos ticos que tienen varios meses sin ver a Michael Umaña en las canchas, por lo que el zaguero reveló que podría volver al fútbol profesional a sus 40 años de edad.

Umaña actualmente reside en el sector de Guápiles, donde vive tranquilo al lado de su familia, pero eso sí, no esconde su anhelo de vestir la camiseta del equipo de su pueblo: Municipal Santa Ana de la Liga de Ascenso.

El defensor es hijo predilecto de Santa Ana tras lo hecho en Brasil 2014 con La Sele, por lo que jugar con su pueblo le dibujaría una sonrisa al dos veces mundialista con la Tricolor, que señala que mantiene una gran relación con la institución deportiva.

Es por ello, que el defensor estaría valorando ponerse los tacos nuevamente en enero, ya que a pesar de su edad mantiene una condición física envidiable, gracias a que hace ejercicios diariamente y hasta se mantiene jugando mejengas con sus amigos.

Michael Umaña conversó con AMPrensa.com y afirma que sería lindo estar en el equipo de su amado pueblo, por eso valorará volver a la acción en el fútbol nacional.

«En Municipal Santa Ana se me acercaron y me pidieron que fuera parte del equipo como jugador hace unos meses atrás, pero al final se detuvo ese proceso. Yo prácticamente estoy retirado, como jugador al final no lo tomé, pero eso sí, no lo descarto y porque no, ser parte del equipo de mi pueblo, mi tierra y yo que la verdad estaría encantado de estar en el club.

Tengo buena relación con el alcalde y el presidente de Santa Ana, que lindo sería estar con el equipo de mi pueblo, estoy analizando si vuelvo al fútbol en enero y que mejor que sea con Santa Ana, también valoro hacer una despedida y estamos viendo esos temas, ya veremos que viene para mí, estoy parado pero tendría que ser una pasión especial o un proyecto que la verdad me llene para volver.

Yo físicamente estoy muy bien, no he dejado de jugar y siempre me mantengo con el balón, no puedo dejar el fútbol de la noche a la mañana porque tuve 23 años de carrera y no lo voy a poder dejar del todo, he estado jugando estos meses por ocio y veré si vuelvo o no a los terrenos de juego», afirmó Michael Umaña en charla con AMPrensa.com.

Su último equipo en el país fue el Santos de Guápiles, con el que salió en diciembre del 2021 tras una exitosa carrera que lo llevó a jugar en clubes de países como Irán, Guatemala y Estados Unidos.