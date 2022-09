Guanacasteca es el peor equipo del fútbol nacional

Redacción – El entrenador argentino de la ADG, Juan Vita, afirma que no le preocupa no le que pueda pasar con él al mando de los pamperos, debido que su prioridad es es sacar a Guanacasteca del último lugar del certamen.

La escuadra nicoyana cayó con marcador de 4-1 ante Grecia en Occidente y así agudizar su enorme crisis deportiva a lo largo del Apertura 2022.

Vita ha realizado un trabajo vergonzoso al mando de los verdolagas, que se han convertido en el peor equipo de la máxima categoría, ya que en 13 partidos disputados suman solo dos victorias, un empate y un total de 10 derrotas.

Esos pésimos números hablan de la mala gestión de Vita, que llegó con bombos a platillos a Guanacasteca, pero lo único que ha hecho es vender humo y los fanáticos de ADG piden la salida del sudamericano, que parece que tiene el respaldo de la directiva.

Aunque todavía falta un torneo más, los guanacastecos empiezan a sufrir el fantasma del descenso a Liga de Ascenso, debido que deben mostrar más que una mejora para poder protagonistas, Juan Vita habló en conferencia y promete sacar adelante a la ADG.

«No me preocupa lo mío, me preocupa Guanacasteca y donde estamos, hasta el último día voy a trabajar para sacarlos de ahí, después lo que pase conmigo no es nada grave, no me preocupa y obviamente me duele donde estamos, pero me parece que lo principal es el club y hay que ayudar al club a salir de esta situación, nos quedan partidos por delante, nos quedan tres partidos casi en una semana, nos tenemos que enfocar la mayor cantidad de puntos posibles antes que termine el torneo, estoy preocupado y ocupado por eso, no con lo que pueda pasar conmigo», afirmó Vita.