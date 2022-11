Medford afirma que en el Herediano están tranquilos y concentrados

Redacción – Fiel a su estilo, Hernán Medford no entiende como la prensa deportiva hizo una gran polémica en la ida de la Gran Final Nacional, donde reconoció que jugaron un pésimo partido y por eso no sabe porque tanta mala leche hacia su equipo.

Medford afirma que está tranquilo para la vuelta de la serie ante el Saprissa, que llega al Estadio Colleya Fonseca con ventaja de 2-0, por lo que serán los heredianos los obligados para ir en busca de la hazaña cueste lo que cueste.

Para el Pelícano, él tras la ida aceptó la superioridad del Monstruo, pero la prensa armó una gran polémica a su alrededor en busca de vender la información que se genera alrededor del Herediano, que buscará tener un partido perfecto este 5 de noviembre.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y señala que no entiende porque tanta mala leche hacia el Club Sport Herediano en la serie ante Saprissa, donde luego del primer round un sector de la prensa enredó todo hacia el Team florense.

«Total tranquilidad, ya todo está hablado y todo está entrenado, ahora solo les queda rendir. Llevo un equipo motivado, tranquilo y sabiendo que estamos con dos goles en contra. No sé porque la prensa hizo polémica y no sé de donde salió, porque les dije que Saprissa fue mejor y que fue el peor partido de Herediano, entonces no sé de donde sacaron tanta polémica.

Uno es directo y dice las cosas como son, armaron un show esta semana y sé que tienen que vender, pero yo no sé que es lo que venden cuando digo que Saprissa fue mejor, pero hicieron más grande el asunto, cuando uno acepta algo no se ocupan tantos enredos, de 19 partidos fue el más malo que jugamos y lamentablemente fue en la ida, hicieron una gran polémica, no sé porque tanta mala leche», afirmó Medford.