Redacción – La Selección de Polonia hinca por 2-0 a Arabia Saudita para soñar con la clasificación a octavos de final del Mundial de Catar 2022.

Con una gran mancha verde de fanáticos saudíes, Arabia Saudita midió fuerzas ante Polonia en el Estadio Education City, que se vistió de gala para el juego.

Los polacos llegaron al encuentro con la responsabilidad de ganar como diera lugar, pero la tarea no iba ser nada fácil debido que la frente tenían un combinado aguerrido como lo son los Halcones del Desierto.

Los minutos fueron pasando y los europeos se llenaron de mayor confianza hasta que al minuto 39, Lewandowski le sirvió un maravilloso pase a Piort Zieliński que sacó un maravilloso remate que terminó bombeando las redes saudíes para el ¡GOOOOOL! del 1-0.

Arabia no se quedó de brazos cruzados y al minuto 43, el referí central del juego fue llamado por los encargado del VAR para revisar una jugada en el área polaca donde cayó un saudí y tras varios minutos decidió pitar la pena máxima.

Salem Al Dawsari ejecutó el penal y con un tibio remate vio como Szczęsny atajó el penal de forma magistral dando un rebote aprovechado por Al Burayk que presenció como el arquero polaco nuevamente se agrandó con una intervención descomunal al 45.

Milik causó terror a los árabes sobre 62 minutos, luego de que el delantero ficha del Olympique de Marsella sacara un potente cabezazo que se estrelló en el horizontal.

Tres minutos más tarde, Robert Lewandowski entró al área y con un certero remate estrelló la pelota en el vertical del arco defendido por Mohammed Al-Owais.

TAK, TAK, TAK! CO TU SIĘ DZIEJE! DWA ZERO! TO BĘDZIE PIĘKNY DZIEŃ NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA!!!11 😍😍😍

_________

82’ #POLKSA 🇵🇱🇸🇦 2:0 #KierunekKatar pic.twitter.com/Kne1tbKG0b

— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 26, 2022