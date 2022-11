Redacción- Una de las series más icónicas de anime, Pokémon Journeys, que marcó la infancia de muchas personas a nivel mundial emitió su último episodio y reveló al ganador de la gran batalla entre Ash y Lionel, en donde por fin el protagonista logró vencer en la final a su contrincante.

Asimismo, el chico de Pueblo Paleta logró cumplir su sueño de convertirse en el mejor entrenador Pokémon de todos.

Ash no lo hizo solo, pues su victoria también fue gracias al desempeño de fieles compañeros como Dragonite, Gengar, Dracovish, Sirfetch’d, Lucario y no podría faltar Pikachu.

Tras la noticia, las reacciones de los fanáticos no pudieron faltar, algunos celebraron al personaje, otros reconocieron el esfuerzo que hizo en cada batalla y que pese a perderlas, nunca se dio por vencido.

He’s done it! Ash has become a World Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/a2jPb8pym3

— Pokémon (@Pokemon) November 11, 2022