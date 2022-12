El presentador se conmovió y no pudo evitar llorar frente a sus compañeros

Redacción– El pasado 22 de diciembre, el presentador, Ítalo Marenco, no pudo evitar llorar frente a todos sus compañeros y televidentes, luego de que se conmoviera con lo que estaba pasando en el set.

Mientras hablaban acerca de la Navidad y de lo importante que es pasarla en familia, sonaba de fondo la canción “Navidad sin ti” de los Bukis, lo cual hizo que el presentador soltara en llanto.

Sin embargo, Marenco conversó con De Boca en Boca y contó la verdadera razón detrás del acontecimiento.

«Pocas veces me quiebro al aire, pero pusieron una marimba y la última vez que mi mamá bajó el primer piso era porque me pidió un almuerzo con marimba, y empezaron a sonar canciones de Navidad y me quebré como un chiquito», mencionó.

La mamá del presentador, la actriz Roxana Campos, falleció en noviembre de 2020.