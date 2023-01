Sinclair buscará enamorar a los morados con goles

Redacción – El delantero del Monstruo, Orlando Sinclair, espera que el año 2023 sea su año de protagonismo en el Saprissa, por eso lo da todo para poder recompensar la gran confianza que le ha dado Jeaustin Campos.

Sinclair inició el Clausura 2023 como titular en el Campeón Nacional, donde el atacante de 24 años espera poder darle muchas alegrías a la exigente afición morada, que desea ver al atacante romperla de una vez por todas con la institución.

Aunque hace unos meses se veía lejos que Orlando fuera el atacante estelar del Saprissa, debido a las lesiones que lo atormentaron, todo eso ya es parte del pasado y ahora el ariete quiere retribuirle un poco a la institución, que no lo ha abandonado nunca.

Orlando Sinclair habló con Teletica Radio y señala que aparecer en momentos claves le ha ayudado para ganar en confianza, que reflejan porque inició el torneo como titular.

«Espero que si sea mi año, he trabajado fuerte, principalmente la parte física y estar a tono, ya me recuperé de las lesiones y ahora iniciamos con la confianza del profe, ahora buscaremos retribuir todo eso con anotaciones. Aparecer en momentos clave para el equipo me da la confianza del profe para ahora iniciar de titular.

Espero seguir ayudando al equipo, en la primera fecha no anoté, pero hice un partido correcto. Tengo tranquilidad y soy muy creyente en Dios, sigo perseverando para poder alcanzar mis metas en el año», afirmó Sinclair a Teletica Radio.

En el Monstruo la competencia en delanteros es entre Orlando Sinclair, el jamaiquino Javon East, Julen Cordero, Fabricio Alemán, Warren Madrigal y Ariel Rodríguez.