Vargas está cansado de la actitud del presidente porteño

Redacción – ¡Novela en PFC! Alexander Vargas explota por malas vibras del presidente del club, Héctor Trejos, a quién ataca por entorpecer la atmósfera del plantel porteño, que ha tenido un pésimo inicio de torneo tras sumar 2 puntos de 12 posibles.

El enfrentamiento interno entre el técnico porteño y su mandatario es algo que ha generado enorme controversia, luego de que Vargas señalara que desde el torneo pasado, Trejos no lo quiere ver ni en pintura en el cuadro naranja.

Incluso, el estratega que está en la cuerda floja del PFC por sumar solo una victoria en los últimos 16 partidos, señala que todo lo malo que le desea el presidente del club ha hecho mella en el grupo, que ha ido absorbiendo todo en los últimos meses.

La molestia de Vargas es tanta que afirma que Trejos primero ensucia la cancha y luego se lava las manos, lo que ha generado un enorme enojo en el estratega, que asume la responsabilidad del mal momento deportivo, pero crítica la labor del jerarca.

Alexander Vargas habló en conferencia de prensa y cuestionó el trabajo que hace Héctor Trejos, a quién acusa también de hacer propagandas en su Twitter, las cuáles solo se hacen con el fin de figurar en redes sociales y no le aportan nada al equipo.

«Creo que todas las malas vibras que he tenido que comerme es en mucha parte por Héctor Trejos, el torneo pasado me dijo que no me había avalado clasificarme y le he dado para adelante, todas esas vibras que hemos tenido en el equipo ha hecho mella, que ha pasado y yo ahora soy la cabeza del grupo, lo acepto porque soy el entrenador, es bonito tirar y yo sigo trabajando, me he esforzado siempre y ahora estamos pasando por un mal momento, también por todas las cosas negativas que he tenido que vivir.

Héctor Trejos otras palabras le está tirando todo a nuestro gerente, ahí se las dejó picando. El presidente es el primero que trata de ensuciar la cancha y él lavarse las manos, es fácil echarle la culpa a don Henry Duarte, porque él si sabe de fútbol. Esas son las cosas que han estado entorpeciendo al grupo, los jugadores absorben aunque yo no les diga nada, ellos ven y leen, esta semana se encargó de hacer una propaganda y si ven el Twitter salir con el barco va que va, él ha generado todas esas cosas y a mí me toca enderezar el barco, ahí vamos para adelante», afirmó Alexander Vargas.