Versión del mandatario es distinta a la del Ministerio de Salud, quienes aceptan que dicho escrito sí existe y enviado a consulta a una comisión.

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, le baja el tono a la polémica por la filtración de un borrador de decreto ejecutivo para eliminar la norma técnica del aborto terapéutico.

Según el líder del Poder Ejecutivo, todo esta situación es un «chisme y un rumor», así lo catalogó la noche de ayer jueves.

Debido a que el mandatario asistió a un evento por el 50 aniversario de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), espacio que aprovechó para referirse al tema.

Mismo que salió a la luz la tarde de ayer jueves al filtrarse un documento que sería el borrador de un decreto ejecutivo para dejar sin efecto la norma técnica.

No obstante, el ocupante de la silla presidencial asegura que él no tiene conocimiento del mismo y que no lo ha firmado.

«Vea, chismes y rumores hoy hay muchísimos todo el tiempo, eso es un chisme, eso es un rumor, eso es un documento que yo no he visto, es un documento que no tiene sello, que no tiene firma, nosotros no vamos a retroceder en materia de derechos humanos, y vamos a hacer lo que siempre he dicho, proteger o dar una exención al Código Penal para cuando haya criterio técnicos médicos favoreciendo o que certifiquen que no hay una alternativa más que un aborto terapéutico», declaró Chaves.