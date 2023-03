Redacción – Con Mbappé de guía, Francia demuestra su poderío goleando por 3-0 a la Naranja Mecánica de los Países Bajos en la primera fecha de la fase clasificatoria a la UEFA Euro del 2024.

Los franceses salieron inspirados en el Estadio Stade de France, donde apenas al minuto 2 apareció Antoine Griezmann con una gran definición para el ¡GOOOOL! del 1-0.

Esa anotación motivó a Francia, que se fue con todo a la ofensiva y al minuto 8, Dayout Upamecano se hizo presente en el marcador con el ¡GOOOOL! del 2-0.

Los galos siguieron atacando y al minuto 21, Mbappé demostró porque es el número 10 de Francia y con una certera definición firmó el ¡GOOOOL! del 3-0.

With his 38th goal, @KMbappe is the fifth-highest scorer France's history! 🇫🇷

🇫🇷3-0🇳🇱 | #FRANED | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/r0cYR58Bg9

