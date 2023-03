La pregunta surgió de una pareja de famositicos que se va del país detrás de un sueño

Redacción– Jesse Del Valle y Verónica González dieron la noticia de que irían para México a seguir el sueño del joven en ser parte de Televisa.

La pareja, a través de sus redes sociales, mostró la despedida que les hicieron sus amigos, ya que ambos tomaron rumbo a tierras mexicanas de la noche a la mañana.

Sin embargo, ante la situación, en el programa en vivo de De Boca en Boca, los presentadores hablaron del tema, y qué harían ellos si no estuviesen casados.

Como era de esperárselo, la víctima fue Mauricio Hoffmann, quien actualmente no se encuentra casado.

«Si no estuviésemos casados, tal vez Mau que es el que no está casado. ¿Sale una oportunidad de estas, se irían con su pareja?», dijo Natalia Monge.

Ante la pregunta, y sin dudarlo, Hoffmann aseguró que solo lo haría si su hija fuera parte, ya que sin ella no saldría del país.

«En este momento yo no me voy a ningún otro lado si no es con mi hija», afirmó Mauricio.

El presentador ha reiterado en diferentes ocasiones, que lo más importante en este momento de su vida es su hija, por encima de cualquier pareja sentimental que tenga.