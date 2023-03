González no pierde la fe de que La Liga logre un milagro

El capitán de La Liga, Giancarlo «Pipo» González, asegura que si Los Ángeles FC pudieron hacer tres goles en la visita al Morera Soto, en el León pueden hacer tres tantos también en el Estadio BMO ubicado en suelo angelino.

González mostró su enorme dolor por el papelón los comandados por Carevic, que volvieron fallarle a su afición, que llenó La Catedral para ver el 0-3 del LAFC, que vio como el delantero francés, Denis Bounga se destapó con tantos al minuto 47, 70 y 89.

Ese resultado le dejó un gran desazón a los liguistas, que se toparon con un rival ordenado y con un buen estilo de juego, que hizo que La Liga se viera muy mal en su casa y que gracias a un Leonel Moreira enorme bajo palos el resultado no fue más abultado.

Giancarlo González dio la cara ante la prensa deportiva y señala que en Alajuelense buscarán hacerle tres tantos al campeón de la MLS en su casa, ya que en el equipo erizo están muy comprometidos a buscar la hombrada en la vuelta de la serie.

«Es difícil el resultado, porque nosotros teníamos otras aspiraciones en nuestra casa y en esta serie de 180 minutos, no pudimos desarrollar el fútbol que estamos acostumbrados, obviamente el rival juega e hizo una presión buena, no dieron tiempo de tratar la pelota como lo veníamos haciendo y de ahí que no pudimos sacar ventaja, es difícil es digerir, pedir disculpas a la afición y la verdad que duele, estamos comprometidos para sacar la serie, sabemos que es difícil pero si LAFC pudo meter tres aquí, nosotros podemos meter tres allá en Los Ángeles», afirmó Giancarlo González.

Los manudos tendrán la vuelta de la serie de octavos el día miércoles 15 de marzo a las 8:30 de la noche. En dicho juego, los erizos buscarán lo impensado.