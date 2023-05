Angulo es muy respetado por los morados

Redacción – El veterano volante del Saprissa, Marvin Angulo, es consciente que tendrá sus últimos dos partidos con la camiseta morada, por lo que está dispuesto jugar a muerte con sus compañeros en busca de llenar de gloria al cuadro morado.

A sus 36 años, Angulo no tiene claridad si continuará en las filas del equipo más grande del país, ya que el próximo domingo termina su contrato y todavía Ángel Catalina no se ha sentado a negociar una extensión de ligamen con el mediocampista.

Es por ello, que Marvin reconoce que ya otros equipos del fútbol tico se le han acercado y le han hecho ofertas, por lo que el volante espera salir bicampeón nacional con Saprissa para así poder definir su futuro deportivo.

Marvin Angulo habló con Deportivas Columbia y señala que él vive tranquilamente la serie que tendrá Saprissa ante Alajuelense, por eso confía en darle una mano al equipo si así lo ve Vladimir Quesada, actual entrenador morado.

«Tendré mis últimos dos partidos en Saprissa, iremos a muerte a ganar porque son dos finales, que donde sea tenemos que ganar ya sea en La Liga el jueves y el domingo en el Ricardo Saprissa, creo que lo vivo tranquilamente como siempre lo he sido en mi caso, un jugador bastante tranquilo tanto dentro como fuera de la cancha, y listo para jugar si el cuerpo técnico así lo decide, uno en Saprissa debe estar listo cuándo a uno lo ocupen, después del domingo se me acaba el contrato y ahorita estoy enfocado en estos dos partidos, si me han hablado varios equipos a nivel nacional», afirmó Marvin Angulo a Deportivas Columbia.

AMPrensa.com pudo conocer que clubes como Cartaginés, Sporting FC y Puntarenas FC están muy interesados en el veterano volante, que tiene 97 goles en primera división (77 con Saprissa, 14 con Herediano y 6 con Uruguay de Coronado).