Araya buscará dar de que hablar en el cuadro rojiamarillo

Redacción – Aunque su formación como jugador y debut en primera división fue en el Cartaginés, Luis Ronaldo Araya siempre ha estado rodeado con todo lo alusivo al Club Sport Herediano, ya que su familia siempre ha sido florense.

Araya fue presentado oficialmente con el equipo que nació grande, que le abre las puertas para que continúe su carrera deportiva, tras su paso por el cuadro brumoso con el que ganó el título nacional en junio del 2022 rompiendo más ocho décadas de sequía.

Para el volante de 24 años la alegría de firmar con el Team es total, ya que siempre ha tenido los colores rojiamarillos muy cerca de él, por eso se compromete a darlo todo para ayudar a un conjunto florense que considera como con grandeza y tanta historia.

Ronaldo Araya habló en su presentación oficial y señala que no fue difícil decantarse por el Herediano, institución donde espera trascender dentro de la cancha.

«Contento de venir a este club con tanta historia y grandeza, feliz de venir aportar mi granito de arena para poder lograr muchos títulos, mi familia siempre ha sido del Herediano y me he criado con heredianos, la decisión no fue difícil y me gusta mucho el equipo, también que hay muchos jugadores. Soy humilde y con ganas de venir aportar para poder ganarme un puesto en Herediano», afirmó Luis Ronaldo Araya.