Director de selecciones tendría que hablar primero con el agente, quien sería el primer filtro para el retorno del futbolista a la Tricolor.

Redacción – El camino paralelo que han tenido la Selección Nacional y Manfred Ugalde buscaría solucionarse en las próximas semanas.

Dicha situación podría ocurrir en un encuentro que sostendrían el director de selecciones nacionales, Claudio Vivas, y el representante del joven futbolista, Kurt Morsink.

La supuesta reunión fue revelada por el técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, quien hoy fue consultado por la situación del atacante tico.

Ante esto, el estratega colombiano dio a conocer que Vivas se encontraría con Morsink en los próximos días para abordar esta situación.

Inclusive, el técnico del cuadro nacional detalló que el director de selecciones se contactó con Ugalde días atrás.

No obstante, el jugador le habría dicho que se contactará con el representante para que hablen entre ellos sobre el distanciamiento que hay entre el delantero tico y la Tricolor.

«Él tiene una puerta abierta en la selección, yo nunca la he cerrado, pero también soy respetuoso de las decisiones de los demás, en ese sentido confío en que ustedes entiendan la situación, que de ninguna manera es deportiva, él puede estar dentro de la selección, se puede valorar dentro de la selección, pero si él quiere estar».

«Yo no loe cierro las puertas a nadie y menos a un buen jugador como Manfred Ugalde, pero tampoco puedo ser tan irrespetuoso de llamar a alguien que no quiera estar en la selección, me parece que es algo que dentro de mis experiencias y dentro de mi madurez como entrenador siempre lo he tenido, respeto profundo por las decisiones de los muchachos, yo no voy a imponer absolutamente nada».

«En caso tal de que él quiera estar en la selección, evaluaremos circunstancias pero lógicamente el paso lo tiene que dar él, eso lo tengo totalmente claro», apuntó Suárez.