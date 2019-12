Los erizos no han logrado descifrar el cerrojo del Team

Redacción- A pocas horas de que inicie la gran final entre La Liga y Herediano, el técnico de los manudos, Andrés Carevic, confesó que su equipo no ha practicado los lanzamientos de penal.

El argentino cree que su equipo puede remontar el resultado ante su afición, por lo que en caso de irse a los lanzamientos desde los once metros se definirán los cobradores ahí mismo.

»En ese momento veríamos quienes son los que están mejor, tomaríamos la decisión ahí en el momento», afirmó el técnico manudo.

Carevic se mantuvo apegado su forma de hablar en las conferencias de prensa y prefirió no referirse a temas como su posibles bajas para mañana sábado.

Puesto que a lo largo de la semana se ha especulado mucho sobre la presencia o no del defensor Henry Figueroa, además del dos veces mundialista, Marco Ureña.

»Sobre estos temas no voy a dar detalles de nuestros jugadores. Espero que me entiendan. Es el último partido y no voy a dar detalles al respecto para este último partido», comentó el sudamericano.

Por su parte el técnico debutante en el fútbol nacional confesó que en los últimos días ha conversado con Ariel Lassiter por el bajón en el rendimiento que ha sufrido.

El extremo derecho comenzó el torneo con un gran desempeño dentro del terreno de juego, pero durante las instancias finales no ha generado el desequilibrio esperado.

Debido a que su última anotación se presentó en la última jornada de la fase regular, cuando puso el definitivo 3-1 con el que los rojinegros se impusieron ante Jicaral.