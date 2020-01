Salinas jugó 74 minutos ante Santos

Redacción – El defensor del Monstruo, Yostin Salinas, asegura que es consciente que un sector de la afición no lo quiere en Saprissa, por lo buscará demostrar su calidad.

Salinas sabe que parte de los morados no están de acuerdo con su presencia en la institución. Inclusive, en redes sociales han atacado con todo al zaguero.

Las críticas han atormentado al joven futbolista de 21 años, que se ha agarrado de la mano Dios y su familia para poder superar los momentos difíciles que ha vivido.

Ese respaldo incondicional de sus seres queridos, lo han hecho más fuerte para afrontar los obstáculos que se le han presentado en el Monstruo.

Yostin ve las críticas y burlas de los saprissistas como positivo. Además, cree que la presión que tiene en el club es algo lindo, porque lo inspira a darlo todo siempre.

El futbolista conversó con AMPrensa.com y señala que tiene la calidad suficiente para continuar formando parte de la institución más ganadora del país.

«Me siento muy feliz por haber regresado a la titularidad, porque sé que he venido entrenando bien. Ahora seguir dándole para continuar ahí. El trabajo da todo.

Sé que un sector de la afición no me quiere en Saprissa, pero sé que tengo la calidad para continuar en el equipo. Mi familia y Dios me han ayudado a seguir trabajando.

Lo he tomado con calma, debo seguir trabajando y cuando uno hace bien las cosas, Dios lo respalda a uno y le ayuda a salir adelante.

Sin presión, de que vale venir a jugar y nada más, es lindo sentir eso que la afición lo exija a uno. Ahí es donde se mide para llegar hacia más. Trato de tomar las cosas a bien. Soy humano y uno no puede agachar la cabeza». aseguró a AMPrensa.com.

Salinas reveló que inspira su estilo de juego en Thiago Silva y Dani Alves, debido que son jugadores ejemplares dentro de la cancha.