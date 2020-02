Recibió título abajo de escenario a diferencia del resto de sus compañeros

Asegura que faltan protocolos para lograr acceder a todo tipo de espacios

Redacción- Pese a notificarle a las autoridades de la UCR sobre su discapacidad motora, para que fuera tomada en cuenta a la hora de organizar la graduación de febrero de este año, Alex Vásquez se graduó bajo condiciones que cataloga como «excluyentes» producto de un grave error de «desatención» por parte de la institución que lo vio formarse en la carrera de bachillerato en inglés.

Vásquez, en conversación con AM Prensa, contó que envió una carta al encargado de organizar la actividad y pensó que al llegar al lugar donde se iba a realizar la graduación, en el auditorio de la facultad de derecho, iba a encontrar un espacio con las adecuaciones requeridas.

El afectado señala que la situación se da, desde su perspectiva, por falta de protocolos de atención por parte del centro de educación superior.

Y es que Vásquez tuvo que recibir su título universitario abajo del escenario y no como los demás graduados, a quienes se les hizo entrega en ese espacio.

«El no haber podido formar parte de la graduación del mismo modo que el resto de mis compañeros me parece una exclusión completa y total porque, además, la forma en que al final recibo el título, abajo en la parte inferior del auditorio, me parece que también es como un ‘parche’, como que minimizaron la situación y al final tampoco lo lograron con eficacia», contó Alex.

A la hora de ser llamado a recibir su título, expresó Vásquez, las autoridades desconocían quién era él, por ello, tuvo, junto a su familia, que hacerles señas para que supieran dónde se ubicaba.

Esta no fue la primera vez que el afectado enfrentó una situación como esta. Asegura que durante varios años de estudio en la Facultad de Letras, no pudo hacer uso del ascensor, pues nunca se le notificó que este estaba siendo arreglado.

Contó que por esa situación tuvo que reunirse con profesores en otros espacios, e incluso, se perdió varias clases por la falta de acceso a las instalaciones de esa facultad.

Vásquez, como activista de la comunidad de personas con discapacidad en el país, asegura que en la UCR y a nivel nacional, hace falta mucho por hacer para garantizar espacios a los que él y otras personas con discapacidad puedan tener acceso.

«Quisiera poder ir a una actividad como esta y olvidarme de mi discapacidad pero lamentablemente en Costa Rica esto no es posible», expresó.

AM Prensa intentó contactar al departamento de prensa de la UCR para conocer su posición al respecto, pero no obtuvimos respuesta al cierre de esta nota.