«El indio» también atacó el estilo de juego de Wálter Centeno

Redacción- El exfutbolista del Deportivo Saprissa, Benjamín «Mincho» Mayorga considera que el presidente del cuadro morado, Juan Carlos Rojas, no sabe nada de fútbol.

Para el popular «Mincho» el jerarca de los tibaseños tiene que dejar de «vender humo» y reforzar al equipo con buenos jugadores.

Mayorga conversó en exclusiva con AMPrensa.com sobre la actualidad del conjunto capitalino, quienes fueron eliminados de manera tempranera de la Concachampions.

Aspecto que ha generado gran molestia en la afición del Saprissa, puesto que esperaban mejor participación de su club en el certamen del área.

El exjugador del Monstruo también se refirió a la idea de juego de Wálter «Paté» Centeno, quien afirma tomar como referencia a Josep Guardiola.

«Don Juan Carlos Rojas de fútbol no sabe nada, él es un empresario, pero de fútbol él lo ve bonito y le sigue el juego a Paté, porque lo ve bonito y tal vez le hablan bien bonito, con un verbo bien bonito, pero al final lo que valen son los resultados y los goles, entonces don Juan Carlos Rojas que deje de vender humo», comentó Mayorga.

Según el recordado mediocampista Rojas desconoce de fútbol, esto por el hecho de nunca haber pisado un terreno de juego.

«Juan Carlos Rojas que se deje de mates y que deje de engañar al saprissismo, que compre buenos jugadores», aseguró «Mincho».

Por su parte, Benjamín Mayorga no se mostró feliz con el señalado estilo de juego que propone Paté con el equipo 34 veces campeón nacional.

Esto por lo pocos resultados que le ha dado a nivel de títulos en su periodo en el banquillo del Saprissa.

«A nosotros los saprissistas no nos interesa 1000 ni 2000 pases, lo que nos interesa es que meta goles y siento que no hubo profundidad, no hubo desdoble, no hubo pases entre líneas y eso conlleva a un fracaso», sentenció el recordado futbolista.

Benjamín manifestó su molestia por la eliminación del equipo a manos de un equipo que solo suma dos partidos oficiales, puesto que se encuentran en pretemporada.

Los morados ahora se concentrarán en darle una alegría a sus aficionados en este semestre y salir campeón por primera vez desde el Clausura 2018.